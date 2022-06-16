Україна вивела з Сєвєродонецька більшу частину своїх військ до руйнування окупантами мостів, – Міноборони Британії

Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину своїх сил із Сєвєродонєцка до того, як всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують місто із підконтрольною Україні територією, були зруйновані.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У звіті зазначається, що після руйнування мостів Росії доведеться або форсувати річку, або наступати на флангах, щоб перетворити тактичну вигоду в оперативну перевагу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bJGO1qRWlT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 16, 2022

При цьому російські сили на Донбасі, швидше за все, діють у складі дедалі більше розрізнених і недоукомплектованих угруповань.

За даними української влади, деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай налічують від 600 до 800 чоловік, змогли зібрати лише 30 солдатів. Для обох сторін бойові дії на лінії фронту, ймовірно, дедалі більше зводяться до протистояння невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку.

Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага в кількості танків, стають менш актуальними. Це є однією із причин повільного просування російської армії.

Аналітики стверджують, що ситуація залишається надзвичайно важкою як для українських військових, так і для мирного населення, які залишаються на схід від річки.

Нагадаємо, за даними Генштаба ЗСУ з 24 лютого по 16 червня російська армія втратила у війні проти України орієнтовно 32 950 осіб, зокрема 200 – за минулу добу.