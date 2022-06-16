Німеччина поставить Україні три реактивні системи залпового вогню в липні-серпні

Німеччина поставить в Україну три реактивні системи залпового вогню в липні або серпні. Спершу українські військові пройдуть навчання із поводження з цим озброєнням, пише Reuters із посиланням на пані міністра оборони ФРН Крістін Ламбрехт.

"Навчання цим реактивним системам вогню може розпочатись наприкінці червня, тобто вони можуть бути доставлені наприкінці липня чи початку серпня", – повідомила міністр журналістам після прибуття до Брюсселя на другий день зустрічі з колегами по НАТО.

Після засідання Комітету щодо оборони України також стало відомо, що Словаччина дасть українським захисникам бойові гелікоптери серії "Мі" та ракетні боєприпаси, артилерію дадуть Канада, Польща і Нідерланди, а Штати нададуть масштабну допомогу з різноманітним озброєнням.

Україна в червні від Німеччини ще очікує гаубиці. Сім самохідних гаубиць можуть прибути приблизно 22 ервня