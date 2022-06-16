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З початку війни США надали Україні безпекової допомоги на понад $5,6 млрд, – Блінкен

Перемогти РФ українцям допомагають понад 40 країн.

З початку війни США надали Україні безпекової допомоги на понад $5,6 млрд, – Блінкен
Фото: EPA/UPG

Вартість безпекової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні з початку війни становить понад 5,6 млрд доларів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Сьогодні ми оголосили про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 1 мільярд доларів. Відповідно до делегованих Президентом повноважень, я санкціоную наше 12-те з серпня 2021 року вилучення озброєнь та техніки із запасів Міністерства оборони США для оборони України на суму до 350 мільйонів доларів”, – зазначив він.

Блінкен додав, що цей дозвіл, разом з додатковою допомогою в розмірі 650 мільйонів доларів, про яку сьогодні також оголосили в Міноборони США, збільшує безпекову допомогу Сполучених Штатів Україні до понад 5,6 мільярдів доларів з початку війни.

“Допомога США в галузі безпеки, а також допомога понад 40 союзників та партнерів, продовжують зміцнювати позицію України щодо захисту своєї незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, забезпечувати перемоги на полі бою та, зрештою, зміцнювати позиції України за столом переговорів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден розповів, що входить у пакет мільярдної військової допомоги Україні.

Bloomberg раніше повідомив, що додаткова військова допомога США у розмірі 650 млн доларів включає поставки протикорабельних ракет Гарпун.

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