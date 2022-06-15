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Навчання на американській техніці пройшли більше тисячі українських воїнів, - Міллі

Українській військові проходили навчання на п’яти видах американської техніки.

Навчання на американській техніці пройшли більше тисячі українських воїнів, - Міллі
Фото: скірншот з відео

На американській техніці вже пройшли навчання більше тисячі українських військових. Більше всього - на гаубицях М777 та самохідних гаубицях М109.

Про це повідомив генерал армії США Марк Міллі.

Він повідомив кількість українських воїнів, які пройшли навчання на американській техніці:

  • гаубиці М777 - 420 військових;
  • самохідні гаубиці М109 - 300 військових;
  • РСЗВ HIMARS - 60 військових;
  • бронетранспортери М113 - 129 військових;
  • безпілотники - 100 військових.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів, що входить у пакет військової допомоги Україні в розмірі мільярд доларів.

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