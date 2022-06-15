На американській техніці вже пройшли навчання більше тисячі українських військових. Більше всього - на гаубицях М777 та самохідних гаубицях М109.

Про це повідомив генерал армії США Марк Міллі.

Він повідомив кількість українських воїнів, які пройшли навчання на американській техніці:

гаубиці М777 - 420 військових;

самохідні гаубиці М109 - 300 військових;

РСЗВ HIMARS - 60 військових;

бронетранспортери М113 - 129 військових;

безпілотники - 100 військових.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів, що входить у пакет військової допомоги Україні в розмірі мільярд доларів.