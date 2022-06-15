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Зеленського очікують з виступом на саміті НАТО в Мадриді

Лідери блоку зустрінуться 28-30 червня. 

Зеленського очікують з виступом на саміті НАТО в Мадриді
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Виступ президента України Володимира Зеленського очікується на саміті лідерів країн НАТО, що відбудеться 28-30 червня в Мадриді.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише “Інтерфакс-Україна”

“Президент Зеленський буде запрошений на саміт у Мадриді – він буде запрошений виступити перед усіма лідерами, коли ми зустрінемося разом наприкінці місяця", – сказав він у середу у Брюсселі на пресконференції.

Столтенберг уточнив, що лідери НАТО були б раді бачити українського президента особисто, але якщо це не буде можливим, то він матиме виступ через відеоконференцію. 

“Ми з нетерпінням чекаємо на виступ Зеленського”, – додав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту НАТО в Мадриді дива, але передумов для цього немає. Він додав, що поки що не бачить якихось потужних рішень, які НАТО готує для ухвалення на своєму саміті, щодо України чи чорноморської безпеки.



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