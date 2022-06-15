Порошенко: до кінця року Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна

Петро Порошенко в інтерв´ю журналісту Віталію Портникову для спільного проекту Радіо Свобода, телеканалів «Еспресо» та «Настоящее Время» «Дороги до свободи» сказав, що цей рік для України є визначальним – треба отримати статус кандидата у члени ЄС, План дій щодо членства в НАТО і перемогти Путіна.

«Хтось сьогодні вважає, що ми вже перемогли, «давайте будемо говорити, як ми будемо ділити гроші, які прийдуть по «плану Маршала». Я у своїх виступах і на Конгресі ЄНП, і в Сопоті (на Європейському фінансовому конгресі) закликав – сконцентруйтесь сьогодні, щоб законодавство по ленд-лізу було ухвалено в кожній з країн членів НАТО. Сконцентруйтесь сьогодні, щоб Україна отримала в повному обсязі весь перелік озброєння. Тому що сьогодні у нас не стоїть задача щось будувати, відновлювати. Ми це точно зробимо. Сьогодні стоїть задача зламати хребет агресору, озброїти наші Збройні Сили і зупинити війну», – пояснює Порошенко.



«Причому це треба зробити до кінця цього року, так само як ми маємо отримати статус країни кандидата в цьому році, і так само як ми маємо забезпечити План дій щодо членства в НАТО. Я на це розраховую», – говорить Петро Порошенко.