Ігор Жовква зустрівся з міністром оборони Данії

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква зустрівся у Данії з міністром оборони країни Мортеном Бодсковом.

Про це Ігор Жовква повідомив у Facebook.

“Мій візит до Данії розпочався із зустрічі з міністром оборони Мортеном Бодсковом. Подякував за антикорабельні ракети “Гарпун”, які вже знаходяться на озброєнні українців”, – написав він.

Ігор Жовква та Мортен Бодсков обговорили подальші плани у постачанні озброєння.

“Відзначили важливість роботи формату Рамштайн. Обговорили майбутній мадридський Саміт НАТО та нову стратегічну концепцію. Домовились про подальшу співпрацю”, – підсумував Жовква.

Нагадаємо, Данія погодилася надати Україні пускові установки “Гарпун” і ракети до них, щоб допомогти українцям захистити своє узбережжя. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками другої наради Контактної групи з допомоги Україні, яка відбулася 23 травня.