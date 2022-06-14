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Ігор Жовква зустрівся з міністром оборони Данії

Високопосадовці обговорили подальші плани у постачанні зброї для України.

Ігор Жовква зустрівся з міністром оборони Данії
Ігор Жовква та Мортен Бодсков
Фото: Ігор Жовква у Facebook

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква зустрівся у Данії з міністром оборони країни Мортеном Бодсковом.

Про це Ігор Жовква повідомив у Facebook.

“Мій візит до Данії розпочався із зустрічі з міністром оборони Мортеном Бодсковом. Подякував за антикорабельні ракети “Гарпун”, які вже знаходяться на озброєнні українців”, – написав він.

Ігор Жовква та Мортен Бодсков обговорили подальші плани у постачанні озброєння.

“Відзначили важливість роботи формату Рамштайн. Обговорили майбутній мадридський Саміт НАТО та нову стратегічну концепцію. Домовились про подальшу співпрацю”, – підсумував Жовква.

Нагадаємо, Данія погодилася надати Україні пускові установки “Гарпун” і ракети до них, щоб допомогти українцям захистити своє узбережжя. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками другої наради Контактної групи з допомоги Україні, яка відбулася 23 травня. 

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