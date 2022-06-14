Росіяни обстріляли вночі прикордоння Сумщини і нищать інфраструктуру Донецької області, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області вночі ворог обстрілював прикордонні громади з артилерії (РСЗВ та САУ) та мінометів. Попередньо – пошкодили насосну станцію. Жертв немає. Детальна інформація з’ясовується, йдеться у зведенні ОВА.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв з "Ураганів" два райони – Криворізький та Синельниківський. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, людей не зачепило.

У Харкові ніч минула з обстрілами. Протягом доби по області внаслідок обстрілів окупантів поранено пʼятьох людей в Ізюмському, Чугуївському районах та Харкові. Загинула одна людина в Чугуївському районі.

У Луганській області штурм Сєвєродонецька триває. Ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйновано міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Втім, наступ у районі Метьолкіного в них не вдався. Активні бойові дії проходили на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Загиблих цивільних – дві людини, поранено – одну.

Донеччина: військові тримають лінію фронту. Ворог обстрілює позиції та населені пункти з артилерії, градів та ураганів, завдає ракетних ударів. За добу російська армія вбила двох, п’ятьох цивільних поранено. Область залишається без газу, частково – без води та електрики. Ворог прицільно й навмисне знищує об'єкти критичної інфраструктури. Евакуація населення продовжується.

На Миколаївщині вночі обстрілів зазнала Інгульська громада. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли в Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Сьогодні зранку обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади. За попередньою інформацією, пошкоджень та потерпілих немає.

У Херсонській області, за інформацією жителів, напруга не спадає, адже окупанти продовжують обстріл сусідніх регіонів із території Херсонщини, а також хочуть повернути втрачені позиції та знову захопити села, з яких їх вибили. Стабільно тяжкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі, у більшості населених пунктах відсутня вода, світло, газ. Через військові дії критична ситуація із забезпеченням продуктами та ліками, страждають і сільгоспвиробники.

Нагадаємо, по населених пунктах Запорізької області ворог завдав авіаударів. За добу зафіксовано 34 обстріли позицій ЗСУ.