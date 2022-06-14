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На Одещині затримали пірнальників, які полювали на молюски попри заборону, – ОК “Південь”

Порушників передали до СБУ.

На Одещині затримали пірнальників, які полювали на молюски попри заборону, – ОК “Південь”
Фото: mapme.club

В Одеській області підрозділи муніципальної варти та прикордонної служби виявили двох екстремалів-пірнальників. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Чоловіки полювали за молюсками, незважаючи на попередження, заборону та небезпеку.

“Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області під час купання в замінованому морі підірвався чоловік.

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