На Одещині затримали пірнальників, які полювали на молюски попри заборону, – ОК “Південь”

В Одеській області підрозділи муніципальної варти та прикордонної служби виявили двох екстремалів-пірнальників.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Чоловіки полювали за молюсками, незважаючи на попередження, заборону та небезпеку.

“Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області під час купання в замінованому морі підірвався чоловік.