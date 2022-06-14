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На південному напрямку ЗСУ ліквідували 28 окупантів

ЗСУ завдали два авіаційні удари на Миколаївщині та Херсонщині по силах Росії.

На південному напрямку ЗСУ ліквідували 28 окупантів
Фото: EPA/UPG

На південному напрямку Збройні Сили України ліквідували 28 окупантів та 10 одиниць техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них:

  • гаубиця “Мста-Б”, 
  • командно-штабна машина, 
  • п’ять одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

“Протягом доби продовжувалися спроби повітряної розвідки за допомогою БПЛА. На додачу до збитого ранком над Миколаєвом “Орлана-10”, на Херсонщині зенітно-ракетним підрозділом “заземлено” вщент ще один, а зі стрілецької зброї дістали і звичайний квадрокоптер”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, уточнюються результати двох авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й техніки Росії.

Нагадаємо, російська армія втратила за минулу добу у війні проти українців 150 осіб. Загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300.

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