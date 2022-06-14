На південному напрямку ЗСУ ліквідували 28 окупантів

На південному напрямку Збройні Сили України ліквідували 28 окупантів та 10 одиниць техніки.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Серед них:
- гаубиця “Мста-Б”,
- командно-штабна машина,
- п’ять одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.
“Протягом доби продовжувалися спроби повітряної розвідки за допомогою БПЛА. На додачу до збитого ранком над Миколаєвом “Орлана-10”, на Херсонщині зенітно-ракетним підрозділом “заземлено” вщент ще один, а зі стрілецької зброї дістали і звичайний квадрокоптер”, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, уточнюються результати двох авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й техніки Росії.
Нагадаємо, російська армія втратила за минулу добу у війні проти українців 150 осіб. Загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300.