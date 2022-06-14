На південному напрямку ЗСУ ліквідували 28 окупантів

ЗСУ завдали два авіаційні удари на Миколаївщині та Херсонщині по силах Росії.

На південному напрямку Збройні Сили України ліквідували 28 окупантів та 10 одиниць техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них:

гаубиця “Мста-Б”,

командно-штабна машина,

п’ять одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

“Протягом доби продовжувалися спроби повітряної розвідки за допомогою БПЛА. На додачу до збитого ранком над Миколаєвом “Орлана-10”, на Херсонщині зенітно-ракетним підрозділом “заземлено” вщент ще один, а зі стрілецької зброї дістали і звичайний квадрокоптер”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, уточнюються результати двох авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й техніки Росії.

Нагадаємо, російська армія втратила за минулу добу у війні проти українців 150 осіб. Загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300.