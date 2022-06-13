В окупантів проблеми з комплектуванням підрозділів, які воюють на Донеччині та Луганщині, - Генштаб

Російська окупаційна армія має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, які здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Тим часом загарбники продовжують посилювати свої підрозділи на Криворізькому напрямку. Також нарощують бойові можливості резерву на Південнобузькому напрямку.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 13 червня така:

на Сіверському рашисти обстріляли з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області.

рашисти обстріляли з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області. на Харківському окупанти намагаються порушити логістичні маршрути постачання українських військ, які діють на Слов’янському напрямку.

окупанти намагаються порушити логістичні маршрути постачання українських військ, які діють на Слов’янському напрямку. на Слов’янському загарбники здійснили спробу ведення штурмових дій у Богородичному, але успіху не мали тож відійшли й почали закріплюватися в північно-західній частині населеного пункту.

загарбники здійснили спробу ведення штурмових дій у Богородичному, але успіху не мали тож відійшли й почали закріплюватися в північно-західній частині населеного пункту. на Донецькому росіяни здійснюють перегрупування і посилення своїх підрозділів та намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

росіяни здійснюють перегрупування і посилення своїх підрозділів та намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське. на Лиманському ворог активних дій не вів.

ворог активних дій не вів. на Сєвєродонецькому рашисти вели штурмові дії, щоб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Окупанти здійснили наступ на українській позиції в районі Метьолкіного, та успіху не мали.

рашисти вели штурмові дії, щоб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Окупанти здійснили наступ на українській позиції в районі Метьолкіного, та успіху не мали. на Бахмутському продовжуються обстріли українських позицій зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневого ураження, росіяни вели бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське. Та успіху не мали.

Нагадаємо, нині Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області.



За добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини.