Лише за офіційними даними, понад 200 дагестанців загинули на війні в Україні, - InformNapalm

Дагестан вважається найбільш сепаратистською та бунтівною республікою у складі РФ.

За даними з офіційних некрологів, кількість дагестанців, які загинули в Україні, воюючи в складі російських окупаційних підрозділів, перевищила 200 осіб.

Про це повідомили в міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm.

"У березні InformNapalm публікував статтю "Вантаж 200 їде до Дагестану: Москва відправляє на забій в Україну потенційних сепаратистів". З того часу ведеться таблиця зі статистикою 200-х з Дагестану", - розповіли в спільноті.

За інформацією InformNapalm, Дагестан вважається найбільш сепаратистською та бунтівною республікою в складі РФ. "Саме тому Москва так активно утилізує дагестанців на цій війні проти України", - зауважили в спільноті.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що в МВС провели спеціальне дослідження, із яких регіонів РФ найбільше гинуть російські солдати. "На першому місці, згідно з їхніми офіційними даними, це Бурятія. Там 99 загиблих на 100 тисяч населення. На другому місці батьківщина Шойгу – Республіка Тива, де загиблих 87 на 100 тисяч. Далі йдуть Північна Осетія – 84 особи, Костромська область – 58 осіб, Севастополь – 47, Псковська область, Забайкальський край, Республіка Алтай – по 45, та Дагестан – 43 особи на 100 тисяч населення".