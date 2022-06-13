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На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"

У Херсонській області найбільш постраждалими є громади Бериславського району.

На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Російські військові ведуть бої на лінії зіткнення, але підрозділи ЗСУ змушують їх вивільняти позиції до другого-третього рубежів, подекуди – відступати далі.

Про це повідомляє у Facebook речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

За його словами на Херсонщині практично весь Бериславський район перебуває під обстрілами. Російські військові відступаючи, вдаються до мародерства та знущань над місцевими жителями.

"Військові РФ намагаються залякати населення та налаштувати проти української влади. Вони поширюють фейки про знайдене в Скадовську покинуте поховання сибірської виразки. Але всі епізотично неблагополучні пункти на Херсонщині відпрацьовані, локалізовані та законсервовані, тож загрози не являють собою", – йдеться в дописі.

Ситуація на всій лінії фронту динамічна і напружена. Військові РФ втрачають позиції і продовжують обстрілювати Миколаївську область. Завдані удари по передмістях Баштанки, Миколаєва та по Зеленодольській громаді.

Нагадаємо, на Херсонщині окупаційна влада організувала святкування "дня Росії". Місцеві жителі на "свято" не прийшли.

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