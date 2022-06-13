Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У медичні заклади працевлаштувалися понад 3 тисячі внутрішньо переміщених медиків, – МОЗ

Серед них – 1 636 лікарів.

У медичні заклади працевлаштувалися понад 3 тисячі внутрішньо переміщених медиків, – МОЗ
Фото: amnu.gov.ua

У заклади охорони здоров'я в безпечніших регіонах України працевлаштувалися понад 3 тисячі внутрішньо переміщених медичних працівників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

“Станом на сьогодні можливістю працевлаштуватися в іншому медичному закладі вже скористалися 3 073 внутрішньо переміщених медиків. Серед них 1 636 лікарів, 991 фахівець (медичні сестри/брати, акушерки, фельдшери, асистенти фармацевти), 446 технічних працівників”, – ідеться в повідомленні.

Найбільше працевлаштованих медиків зареєстровано в Дніпропетровській – 440, Львівській – 308 та Полтавській областях – 303 особи.

Найбільше лікарів та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано на Львівщині – 289, Дніпропетровщині – 150 та Полтавщині – 122 особи.

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській – 214, Харківській – 142 та Полтавській областях – 131 особа.

Нагадаємо, МОЗ запустив британський додаток GoodSAM, який дає змогу лікарям швидкої допомоги бачити геолокацію пацієнта.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також