У медичні заклади працевлаштувалися понад 3 тисячі внутрішньо переміщених медиків, – МОЗ

У заклади охорони здоров'я в безпечніших регіонах України працевлаштувалися понад 3 тисячі внутрішньо переміщених медичних працівників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

“Станом на сьогодні можливістю працевлаштуватися в іншому медичному закладі вже скористалися 3 073 внутрішньо переміщених медиків. Серед них 1 636 лікарів, 991 фахівець (медичні сестри/брати, акушерки, фельдшери, асистенти фармацевти), 446 технічних працівників”, – ідеться в повідомленні.

Найбільше працевлаштованих медиків зареєстровано в Дніпропетровській – 440, Львівській – 308 та Полтавській областях – 303 особи.

Найбільше лікарів та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано на Львівщині – 289, Дніпропетровщині – 150 та Полтавщині – 122 особи.

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській – 214, Харківській – 142 та Полтавській областях – 131 особа.

Нагадаємо, МОЗ запустив британський додаток GoodSAM, який дає змогу лікарям швидкої допомоги бачити геолокацію пацієнта.