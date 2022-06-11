Жителів постраждалих районів Київщини обслуговуватимуть мобільні медичні бригади, - МОЗ

Найближчим часом проведуть понад 120 візитів до громад та понад 1500 консультацій з питань первинної медичної допомоги для постраждалих від війни пацієнтів.

Міністерство охорони здоров'я спільно з ВООЗ розширять послуги первинної медичної допомоги для пацієнтів у постраждалих від війни регіонах України. Зокрема, запустять роботу мобільних медичних бригад.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗУ.

"Для забезпечення доступу до первинної медичної допомоги та лікарських засобів у постраждалих від війни районах Київської області, МОЗ у партнерстві з Бюро ВООЗ в Україні та Академією Сімейної Медицини України ініціювали проєкт підтримки системи первинної медичної допомоги у форматі мобільних медичних бригад", - розповіли в міністерстві.

Основні медичні послуги планують зробити доступнішими для жителів Гостомеля, Макарова, Бородянки, Димера, Іванкова та інших сусідніх громад.

За інформацією МОЗ, мобільні медичні бригади найближчим часом проведуть понад 120 візитів до громад, а також нададуть більш ніж 1500 консультацій з питань первинної медичної допомоги для постраждалих від війни.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість осіб з хронічними захворюваннями в Бучі - приблизно 10 тисяч осіб, ще близько 20 тисяч таких же пацієнтів - у громадах Гостомеля, Бородянки та Димера.

Нагадаємо, нещодавно, МОЗ запустив додаток, який дозволяє лікарям швидкої допомоги бачити геолокацію пацієнта.