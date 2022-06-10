За його словами, в області перевіряють воду і приїжджих із регіонів, де підвищений ризик захворювання на холеру.

Керівник Одеської ОВА Максим Марченко спростував інформацію про начебто зафіксовані випадки холери в Кілії.

Про це він сказав у своєму відеозверненні в Telegram.

"Деякі блогери заради підвищення рейтингів розповсюджують неправдиву інформацію. Вони почали ширити чутки про нібито холеру в Кілії. Це повна маячня. Щоденно ми перевіряємо не просто якість води, а усіх людей, які приїздять в область з інших регіонів, де є підвищений ризик захворювання на холеру через бойові дії", - розповів Марченко.

Він додав, що такі заходи проводяться - одне з "головних завдань, так само як і оборона Одещини".

За словами Марченка, на даний час не зафіксовано жодного випадку захворювання на холеру в області.

Очільник Одещини закликав жителів "не реагувати передчасно на будь-яку інформацію", яку "викидають деякі особи заради швидкого хайпу".

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що в Маріуполі є ризик великого спалаху холери. Раніше радник очільника тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко заявляв: росіяни починають зачиняти Маріуполь на карантин і є інформація, що у Ростові-на-Дону готують окремі інфекційні відділення для російських військових.

На початку травня українська розвідка повідомила, що в Росії готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях.