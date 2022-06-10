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Мешканцям територій під окупацією і де тривають бої перераховуватимуть пенсії та соцвиплати через Укрпошту, - МінТОТ

Кошти виплачуватимуть, враховуючи технічну можливість і безпеку життя і здоров’я працівників та клієнтів.

Мешканцям територій під окупацією і де тривають бої перераховуватимуть пенсії та соцвиплати через Укрпошту, - МінТОТ
Фото: скріншот відео

У Кабміні внормували питання видачі пенсії, соціальних виплат жителям територій під окупацією, в оточенні й тих, де тривають бойові дії.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Оскільки на вказаних територіях не працюють відділення "Ощадбанку" та інших банківських установ, то виплати буде здійснювати Укрпошта.

Таке рішення ухвалив КМУ на засіданні 10 червня.

"Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, із травня українці, котрі виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під час евакуації. Це стало можливим завдяки співпраці Укрзалізниці та Укрпошти.

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