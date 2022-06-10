​На початку осені без розблокування портів надлишок зерна становитиме 55 млн тонн

Аграрії не встигнуть вивезти надлишок наявного зерна в обсязі 22-23 млн тонн до збору нового врожаю, який розпочнеться вже за два тижні. Постає проблема зберігання зерна.

Про це на брифінгу повідомив голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун, передає кореспондент LB.

“До початку активної фази війни ми в місяць могли експортувати до 5 млн тонн зернових. Всі 30 років своєї Незалежності ми будували експорт через наші порти. Тобто 5 млн тонн щомісяця експортувалися виключно через порти. Наразі основні порти заблоковані. Деякі окуповані. Залишилися лише два дунайські порти”, – заявив Дикун.

За його словами, наразі близько 22-23 млн тонн зернових є в надлишку. Україна готова їх експортувати. Вони й досі не вивезені до початку збору нового врожаю.

“В березні вдалося експортувати через західний кордон 200 тис. тон, у квітні — близько 900 тис. тон, у травні — 1,7 млн тонн. У нас активніше почала працювати українська залізниця, автомобільний транспорт. Половина з 1,7 млн тонн поставлені через два дунайські порти: Ізмаїл та Рені. Але цього є недостатньо. Тому весь світ говорить про необхідність розблокування портів”, – зазначив він.

Голова ВАР додав, що в майбутньому окрім портів необхідно розвивати західний напрямок транспортування зерна коліями, робити перевалки.

“Наразі ми не встигнемо вивезти все зерно до збору нового врожаю, який на Бессарабії вже стартував. А основна частка збору врожаю розпочнеться за два-три тижні”, – попередив Андрій Дикун.

За його прогнозами, на початок осені в Україні буде надлишок зерна в обсягах 55 млн тонн.

“У нас буде занадто багато зерна… Ми готові його експортувати. Тому настільки важливо розблокування наших портів”, – наголосив він.

Якщо не будуть розблоковані порти до осені, то “зерно просто почне пропадати. Якщо восени, зимою не почнемо експортувати через порти, то виходити навесні у поля не буде взагалі змісту”.

Дикун звернув увагу, що однозначно постане проблема зберігання зерна.

“Орієнтовно у нас буде 10 млн тонн зерна, для яких немає приміщень. Немає елеваторів, складів. Елеватори за такий короткий час ми не зможемо збудувати. Можливо, аграрії знайдуть нові склади. Ми починаємо закуповувати та завозити в Україну так звані пластикові рукави, є така технологія зберігання. Вона відносно дешева… “, – прокоментував голова ВАР.

Але навіть якщо зерно вдастся зберегти, першочергово постає питання: чи вдастся його зібрати.

“За нашими оцінками, які збігаються з Міністерством аграрної політики, для збиральної кампанії, щоб аграрії засіяли ранні зернові, нам необхідно близько 6 млрд доларів. Це ще одне ключове питання до уряду та Верховної Ради”, – підсумував Андрій Дикун.

Нагадаємо, посол України у Туреччині Василь Боднар заявив про те, що РФ вивозить до Туреччини крадене українське зерно за підробними документами як “російське”. Для турецьких органів порушення немає.