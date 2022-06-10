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Збитки від пошкодження військами РФ українських культурних об’єктів склали $270 млн.

За оцінкою Мінекономіки та KSE.

Збитки від пошкодження військами РФ українських культурних об’єктів склали $270 млн.
Фото: times.kharkiv.ua/

За спільною оцінкою Міністерства економіки та Київської школи еконміки (KSE), станом на 8 червня загальна сума прямих збитків для економіки України від пошкодження та руйнування культурних обʼєктів унаслідок повномасштабної війни становить приблизно 270 мільйонів доларів. Про це йдеться в оновленому звіті KSE.

Суму збитків, завдану храмам, церквам, лаврам і соборам, оцінюють у 81 мільйон доларів.

Загальна сума прямих збитків житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить 103,9 мільярдів доларів. Непрямі втрати (падіння ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соцпідтримку тощо) коливаються від 564 мільярдів доларів до 600 мільярдів доларів.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували та пошкодили 401 об’єкт культурної інфраструктури України.

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