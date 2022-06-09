Мистецький арсенал відкриває “Виставку про наші відчуття”

10 червня у Мистецькому арсеналі розпочнеться новий проєкт із назвою «Виставка про наші відчуття». Про це повідомила пресслужба музею.

Виставка фокусується на запитанні про те, як змінюється (і чи змінюється взагалі) наше сприйняття мистецтва через призму війни, що триває.

“Після погрому музею в селі Іванків персонажів Марії Примаченко вже ніхто не вважатиме кумедними. Моторошний досвід вигнанця Юрія Соловія, який після Другої світової війни перебував у DP-таборах Європи під постійною загрозою репатріації до СРСР, резонує із жахіттями фільтрацій і депортації на окупованих росіянами територіях. Натомість кольорові ярмаркові сюжети Юрія Коваленка якнайкраще передають настрої його рідної Одеси, де відчайдухи засмагають на замінованих пляжах,” - говорять куратори.

Виставка триватиме з 10 червня до 21 серпня 2022 року.

Нагадаємо, 15 червня у Чернівцях починається кінофестиваль Миколайчук OPEN.