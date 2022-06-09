Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
ГоловнаКультура

Мистецький арсенал відкриває “Виставку про наші відчуття”

Проєкт триватиме до 21 серпня.

Мистецький арсенал відкриває “Виставку про наші відчуття”
Фото: Мистецький Арсенал

10 червня у Мистецькому арсеналі розпочнеться новий проєкт із назвою «Виставка про наші відчуття». Про це повідомила пресслужба музею.

Виставка фокусується на запитанні про те, як змінюється (і чи змінюється взагалі) наше сприйняття мистецтва через призму війни, що триває.

“Після погрому музею в селі Іванків персонажів Марії Примаченко вже ніхто не вважатиме кумедними. Моторошний досвід вигнанця Юрія Соловія, який після Другої світової війни перебував у DP-таборах Європи під постійною загрозою репатріації до СРСР, резонує із жахіттями фільтрацій і депортації на окупованих росіянами територіях. Натомість кольорові ярмаркові сюжети Юрія Коваленка якнайкраще передають настрої його рідної Одеси, де відчайдухи засмагають на замінованих пляжах,” - говорять куратори.

Виставка триватиме з 10 червня до 21 серпня 2022 року.

Нагадаємо, 15 червня у Чернівцях починається кінофестиваль Миколайчук OPEN.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також