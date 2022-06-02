Кінофестиваль Миколайчук OPEN оголосив програму

Глядачі побачать 10 українських фільмів, які не були у прокаті.

Кінофестиваль Миколайчук OPEN анонсував повну програму: глядачі зможуть побачити десять нових українських фільмів, які ще не були у прокаті. Про це повідомили організатори фестивалю.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Така пізня, така тепла осінь»

15 червня, у день народження Івана Миколайчука, глядачі побачать на великому екрані його режисерську роботу «Така пізня, така тепла осінь» (1981). Це історія кохання, що ввійшла до списку100 найкращих українських фільмів усіх часів. Головну жіночу роль у цій картині виконала Галина Сулима (Щебивовк), яка і представить фільм глядачам.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Маріуполіс»

16 червня пройде ретроспективна програма фестивалю. Цей день буде присвячений пам’яті литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, який загинув від рук російських окупантів у Маріуполі у квітні 2022 року. Відвідувачі й відвідувачки Миколайчук OPEN побачать його документальну роботу «Маріуполіс» (2016), над продовженням якої режисер працював під час повномасштабного вторгнення.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Парфенон»

Також у цей день покажуть «Парфенон» (2019) – єдиний ігровий фільм, який зняв Мантас. Картини представлять продюсерки проєктів Ганна Паленчук («Маріуполіс») та Наталя Лібет («Парфенон»).

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Будинок "Слово". Нескінчений роман»

17 червня фестиваль відкриє стрічка Тараса Томенка «Будинок "Слово". Нескінчений роман». Фільм розповідає про один із найбільших злочинів радянської влади – знищення потужного мистецького руху, що виник у 1920-1930 роках у Харкові. У 66 квартирах будинку з назвою «Слово» жили найвідоміші митці української культури: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Павло Тичина, Наталія Ужвій, Володимир Сосюра, Остап Вишня, Олесь Курбас, Іван Багряний та інші. Зібрану в одному місці інтелігенцію протягом кількох наступних років репресували, розстріляли або змусили стати співцями партії.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Рози. Фільм-кабаре»

У цей день також покажуть «Рози. Фільм-кабаре» Ірени Стеценко. Документальний трагікомічний мюзикл розкриває портрети сімох артисток інтелектуального фрік-кабаре Dakh Daughters на тлі Революції гідності та війни на сході України.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Між нами»

18 червня відбудуться чотири покази нових українських фільмів. «Між нами» Соломії Томащук – рідкісний для українського жанрового кіно психологічний трилер, показ якого відбудеться в межах творчої зустрічі з Ірмою Вітовською. Вітовська зіграла тут нетипову для себе роль фатальної жінки, яку доля пов’язала з героїнею Анастасії Пустовіт.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Плай»

Документальний «Плай» Єви Джішіашвілі показує історію родини, що живе та ґаздує на Закарпатті й змушена мужньо витримувати виклики долі. Зокрема ті, що виникли через війну, розв’язану росією.

Фото: надано організаторами

«Я працюю на цвинтарі» Олексія Тараненка розповідає про 35-річного Сашу, який працює в конторі зі встановлення пам’ятників на цвинтарі. В нього багато клієнтів, кожен із яких переживає особисту трагедію. Однак Саша сповнений цинізму та іронії. Показ відбудеться в колаборації з кінофестивалем «Молодість».

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Між небом і горами»

Також у колаборації з іншим українським фестивалем – Docudays UA – покажуть док «Між небом і горами» Дмитра Грешка. Фільм крізь призму чотирьох парамедиків демонструє, як жителі гірського села Колочава на Закарпатті живуть звичним життям під час пандемії.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Королі репу»

19 червня пройдуть ще три покази нових українських фільмів. «Королі репу» Мирослава Латика розповідає про 17-річного випускника сільської школи, який мріє стати відомим репером та підкорити серце дівчини Свєти. Заради своїх мрій він готовий ризикнути будь-чим. Показ відбудеться у співпраці з Одеським міжнародним кінофестивалем.

Фото: надано організаторами

Док «І про нас будуть говорити» Сєви Діамантакоса покаже історії художниці й волонтерки Ганни та ексцентричного підприємця Сергія, на кожного з яких непередбачувано вплинула війна.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «Егрегор»

Фільм-закриття «Егрегор» Станіслава Капралова – містичний детектив, де головний герой Артур намагається розкрити загадкове вбивство, пов’язане з таємною діяльністю химерного ордену.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму «В. Сильвестров»

21 червня відбудеться постскриптум фестивалю – спеціальний показ стрічки «В. Сильвестров» Сергія Буковського. Вона присвячена творчості видатного українського композитора і розповідає про головні віхи його життя.

«Приємно, що кіноіндустрія в цей час об’єднується й допомагає одне одним, зокрема проявом цього єднання стануть спільні покази з кінофестивалями «Молодість», ОМКФ та Docudays UA», – коментують програму організатори Миколайчук OPEN Олексій Гладушевський та Алекс Малишенко.

Окрім кінопоказів, у рамках Миколайчук OPEN відбудуться творчі зустрічі з Ірмою Вітовською, В’ячеславом Довженком, Віктором Ждановим, Мариною Кошкіною та Михайлом Дзюбою, а також дискусії, присвячені майбутньому українського кіно.

Фестиваль відбуватиметься без червоних доріжок і буде безкоштовним, але за умови попередньої реєстрації. Її відкриють 8 червня на сайті www.mykolaichukopen.com. Під час фестивалю відбудеться збір коштів на потреби підрозділів ЗСУ, в яких служать учасники команд фільмів із програми фестивалю.

Нагадаємо, Миколайчук OPEN відбудеться в Культурно-мистецькому центрі ім. Івана Миколайчука в місті Чернівці. Фестиваль має на меті підтримати українську кіноіндустрію та показати українському глядачеві новинки, які зараз простіше побачити за кордоном, ніж в Україні.