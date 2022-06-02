Починається трансляція третього дня Odessa Classics

Розпочинаємо трансляцію третього дня VІІІ Міжнародного музичного фестивалю Odessa Classics, який проходить цьогоріч у Естонії.

О 19:00 розпочинається виступ у Центрі Арво Пярта. Виступають Майкл Гуттман (скрипка), Цзін Чжао (віолончель), директор фестивалю Олексій Ботвінов (фортепіано). У програмі - музика Людвіга ван Бетховена, Луїджі Боккеріні, Роберта Шумана, Астора Пьяццоли, Валентина Сильвестрова.

LB.ua щодня транслюватиме для української аудиторії всі естонські концерти фестивалю, що проходитимуть 31 травня - 3 червня. Посилання на трансляцію з'являтимуться на сайті о 19:00.

Повну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, через російську агресію фестиваль Odessa Classics перенесли з Одеси та скоротили програму. Його події пройдуть у Таллінні, в Тарту і Центрі Арво Пярта в Лауласмаа. Після Естонії фестиваль поїде у Грецію, він пройде 9-13 червня у Салоніках.