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Починається трансляція третього дня Odessa Classics

LB.ua ексклюзивно транслюватиме всі естонські концерти фестивалю.

Починається трансляція третього дня Odessa Classics
Фото: facebook/Odessa Classics

Розпочинаємо трансляцію третього дня VІІІ Міжнародного музичного фестивалю Odessa Classics, який проходить цьогоріч у Естонії. 

О 19:00 розпочинається виступ у Центрі Арво Пярта. Виступають Майкл Гуттман (скрипка), Цзін Чжао (віолончель), директор фестивалю Олексій Ботвінов (фортепіано). У програмі - музика Людвіга ван Бетховена, Луїджі Боккеріні, Роберта Шумана, Астора Пьяццоли, Валентина Сильвестрова.

LB.ua щодня транслюватиме для української аудиторії всі естонські концерти фестивалю, що проходитимуть 31 травня - 3 червня. Посилання на трансляцію з'являтимуться на сайті о 19:00.

Повну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, через російську агресію фестиваль Odessa Classics перенесли з Одеси та скоротили програму. Його події пройдуть у Таллінні, в Тарту і Центрі Арво Пярта в Лауласмаа. Після Естонії фестиваль поїде у Грецію, він пройде 9-13 червня у Салоніках.

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