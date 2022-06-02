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Депп виграв позов проти колишньої дружини Ембер Херд, він отримає $15 млн компенсації

Заяви актриси про те, що вона була жертвою домашнього насильства, є наклепом, вирішили присяжні.

Депп виграв позов проти колишньої дружини Ембер Херд, він отримає $15 млн компенсації
Фото: ЕРА/UPG

Американський актор Джонні Депп виграв позов у справі про захист честі та гідності, який він подав проти колишньої дружини Ембер Херд.

Про це пише BBC.

Присяжні вирішили, що заяви Херд про те, що вона була жертвою домашнього насильства, є наклепом. 

Відтак 58-річний Депп отримає компенсацію у розмірі $15 мільйонів.

Актор подав позов проти 36-річної Херд через статтю, яку вона написала для газети "Washington Post" у грудні 2018 року. 

Актриса заявила у ній, що вона є “громадською діячкою, яка представляє постраждалих від домашнього насильства”.

Херд не назвала у статті ім’я Деппа прямо. Однак він вирішив судитися з нею через натяки про те, що він був ініціатором домашнього насильства.

Американець зажадав відшкодування збитків у розмірі $50 млн, Херд подала зустрічний позов на $100 млн. Жінка, зокрема, заявила, що перебуваючи у шлюбі з Деппом вона “піддавалася нестримному фізичному насиллю та жорсткому поводженню”.

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