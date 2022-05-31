У Таллінні стартує фестиваль Odessa Classics

В Естонії відкривається VІІІ Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics. Про це повідомили організатори фестивалю.

На концерті-відкритті 31 травня о 19:00 виступить Естонський національний симфонічний оркестр разом із Даніелем Гоупом (скрипка) і президентом фестивалю Олексієм Ботвіновим (фортепіано). Диригуватиме Оларі Етц. У програмі - музика Арво Пярта, Бенджаміна Бріттена, Вольфганга Амадея Моцарта, Валентина Сильвестрова.

LB.ua ексклюзивно транслюватиме всі естонські концерти фестивалю для української аудиторії. Посилання на трансляцію з'явиться на сайті о 19:00.

Повну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, через російську агресію фестиваль Odessa Classics перенесли з Одеси та скоротили програму. Його події пройдуть у Таллінні, в Тарту і Центрі Арво Пярта в Лауласмаа. Після Естонії фестиваль поїде у Грецію, він пройде 9-13 червня у Салоніках.

В організації бере участь місцева філармонія за фінансової підтримки міністерства культури Греції.