Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
ГоловнаКультура

У Таллінні стартує фестиваль Odessa Classics

LB.ua щовечора робитиме трансляцію концертів.

У Таллінні стартує фестиваль Odessa Classics
Фото: Facebook / Odessa Classics

В Естонії відкривається VІІІ Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics. Про це повідомили організатори фестивалю.

На концерті-відкритті 31 травня о 19:00 виступить Естонський національний симфонічний оркестр разом із Даніелем Гоупом (скрипка) і президентом фестивалю Олексієм Ботвіновим (фортепіано). Диригуватиме Оларі Етц. У програмі - музика Арво Пярта, Бенджаміна Бріттена, Вольфганга Амадея Моцарта, Валентина Сильвестрова.

LB.ua ексклюзивно транслюватиме всі естонські концерти фестивалю для української аудиторії. Посилання на трансляцію з'явиться на сайті о 19:00.

Повну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, через російську агресію фестиваль Odessa Classics перенесли з Одеси та скоротили програму. Його події пройдуть у Таллінні, в Тарту і Центрі Арво Пярта в Лауласмаа. Після Естонії фестиваль поїде у Грецію, він пройде 9-13 червня у Салоніках.

В організації бере участь місцева філармонія за фінансової підтримки міністерства культури Греції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також