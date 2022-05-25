Команда українського фільму «Бачення метелика» провела в Каннах акцію протесту

Кінематографісти вийшли на червону доріжку з транспарантом “Росіяни вбивають українців. Ви вважаєте образливим і тривожним говорити про цей геноцид?”

На презентації фільму «Бачення метелика» українського режисера Максима Наконечного в Каннах відбулась акція протесту проти війни Росії в Україні та реакції на неї Каннського фестивалю. Про це повідомила кореспондентка LB.

Команда стрічки вийшла на червону доріжку з транспарантом “Росіяни вбивають українців. Ви вважаєте образливим і тривожним говорити про цей геноцид?” Обличчя учасників акції були закриті щитами з написом “чутливий контент”. Акцію супроводжував звук сирени повітряної тривоги - під неї учасники та гості фестивалю піднімалися сходами. На вході у приміщення відвідувачів обшукували набагато ретельніше, ніж зазвичай.

Фото: Анна Мєлікова, LB

Стрічка «Бачення метелика» стала одним з двох українських фільмів, відібраних цього року до конкурсної програми фестивалю. Її покажуть у секції «Особливий погляд». Фокус цієї категорії - фільми, які, на думку програмного відділу фестивалю, будуть мати сильний вплив на розвиток кіномистецтва, а також вирізняються оригінальною ідеєю та естетикою.

Нагадаємо, фільмом-відкриттям цьогорічного Каннського кінофестивалю стала стрічка Мішеля Хазанавічуса “Z (comme Z)”. Лише після тривалих протестів українських кінематографістів режисер попросив фестиваль замінити назву на альтернативну. Крім того, незважаючи на заклики до бойкоту російського кіно, на фестивалі цьогоріч представлено фільм російського режисера Кирила Серебреннікова. Він використав свою промову на презентації стрічки для того, щоб закликати до скасування санкцій проти російського олігарха Романа Абрамовича.