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До кінця травня в Києві відновлять роботу шість кінотеатрів

У кінотеатрі "Ліра" демонструватимуть реставровану копію класики українського кіно "Тіні забутих предків".

До кінця травня в Києві відновлять роботу шість кінотеатрів
Фото: Катя Куницкая

До кінця травня в Києві відновлять роботу шість комунальних кінотеатрів.

За даними пресслужби КМДА, 21 травня відновлюють роботу кінотеатри "Лейпциг", "Флоренція" та "ім. Шевченка", а з 26 травня – "Старт", "Факел" і "Ліра". 

Зокрема в кінотеатрі "Ліра" демонструватимуть реставровану копію класики українського кіно "Тіні забутих предків". А до Дня Києва 28 травня – спеціальний показ документального фільму "Національний музей".

"У разі оголошення повітряної тривоги, сеанси зупиняються і глядачі мають прямувати до укриття. У такому разі квитки можна буде використати в будь-який інший день або на інший сеанс", – повідомляють у КМДА.

Афішу кінотеатрів можна знайти на офіційному сайті КП "Київкінофільм".

Як повідомляли, вночі на 12 травня в Києві згорів неробочий кінотеатр "Тампере", за право власності на який багато років тривають суди.

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