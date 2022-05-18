Укрзалізниця запускає поїзд Київ – Шостка

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З п’ятниці, 20 травня, почне курсувати "Інтерсіті+" №774/773 сполученням Київ – Шостка. На маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09.

У зворотному напрямку, з Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.

Дорогою поїзд зупинятиметься на станціях: Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець і Терещенська.

Нагадаємо, Укрзалізниця оголосила, що запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів – Київ – Чернігів. Також додає сполучення Вінниці з Черніговом. Крім того, перевізник оголосив, що запускає "ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія" - поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці.