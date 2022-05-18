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Киян попередили про можливе задимлення через пожежі в області

Якість повітря на правому та на лівому берегах столиці в межах норми.

Киян попередили про можливе задимлення через пожежі в області
Ілюстративне фото
Фото: @WBlackKite

У столиці можливе задимлення у зв'язку з пожежами в Київській області, зокрема в зоні відчуження.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження, наразі триває гасіння пожеж у районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві, а також біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.

У гасінні беруть участь рятувальники ДСНС і пожежники ДСП "Північна Пуща". 

"Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін", – сказано в повідомленні.

Як повідомляють у КМДА, станом на 17:00 якість повітря на правому та на лівому берегах столиці у межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин не виявлено. 

Радіаційний стан перебуває в межах контрольних рівнів.

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