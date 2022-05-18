Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
ГоловнаСуспільствоВійна

Загальна площа пожеж у лісах України зросла з початку року у сто разів

Гасіння вогню вимагає багато часу через замінування територій, але лісівники вчаться працювати в умовах воєнного стану. 

Загальна площа пожеж у лісах України зросла з початку року у сто разів
Фото: Facebook Юрія Болоховця

З початку 2022 року в лісових масивах України зафіксовано пожежі на загальній площі 5,5 тис. гектарів. Цей показник перевищує аналогічний минулорічний у 96 разів. 

Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

За його даними, загалом з початку року сталося 322 лісові пожежі, з них 40 – великі. 

Наразі триває локалізація трьох великих пожеж у Київській області: 500 гектарів у Тетерівському лісгоспі, 196 гектарів у Макарівському лісгоспі та 30 гектарів у Поліському лісгоспі.

"Гасіння вогню займає набагато більше часу, тому що території області заміновані. Але нам допомагають погодні умови. Лісівники вчаться діяти під час виявлення боєприпасів і мін, що не розірвалися, залишених загарбниками після тимчасової окупації", – зазначив Болоховець.

Він додав, що 17 травня на всіх підприємствах Держлісагентства розпочалися комплексні навчання разом із працівниками ДСНС України щодо безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами та під час гасіння лісових пожеж в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у ДСНС говорили про те, що на повне розмінування України може знадобитися від 5 до 10 років

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також