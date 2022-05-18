Загальна площа пожеж у лісах України зросла з початку року у сто разів

Гасіння вогню вимагає багато часу через замінування територій, але лісівники вчаться працювати в умовах воєнного стану.

З початку 2022 року в лісових масивах України зафіксовано пожежі на загальній площі 5,5 тис. гектарів. Цей показник перевищує аналогічний минулорічний у 96 разів.

Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

За його даними, загалом з початку року сталося 322 лісові пожежі, з них 40 – великі.

Наразі триває локалізація трьох великих пожеж у Київській області: 500 гектарів у Тетерівському лісгоспі, 196 гектарів у Макарівському лісгоспі та 30 гектарів у Поліському лісгоспі.

"Гасіння вогню займає набагато більше часу, тому що території області заміновані. Але нам допомагають погодні умови. Лісівники вчаться діяти під час виявлення боєприпасів і мін, що не розірвалися, залишених загарбниками після тимчасової окупації", – зазначив Болоховець.

Він додав, що 17 травня на всіх підприємствах Держлісагентства розпочалися комплексні навчання разом із працівниками ДСНС України щодо безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами та під час гасіння лісових пожеж в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у ДСНС говорили про те, що на повне розмінування України може знадобитися від 5 до 10 років.