З нагоди Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу Зеленський підписав закон про захист соцзахист політв’язнів

Про це він повідомив у своєму зверненні.

З нагоди Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу Президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

"Щороку Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Народу, який хотіли позбавити Батьківщини, який хотіли позбавити життя. Народу, чию історію і чиє ім'я хотіли стерти. Але народу, який зумів повернутися додому", - сказав глава нашої держави.

Він зауважив, що "цей закон - для захисту усіх тих звичайних мирних цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон".

"Цей закон, зокрема, для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму у своєму рідному домі позбавлений чужинцями волі, для тих, хто утримується в тюрмах на півострові, і хто вивезений в Росію. Цей закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля...", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що нині Україна повертається до 18 травня 1944 року, коли "року радянська влада почала примусову депортацію корінного народу Криму, кримських татар, з їхньої єдиної батьківщини".

"Робимо це в умовах, коли нащадки тієї тиранії не лише вдруге намагаються позбавити кримських татар їхнього дому – ще з 2014 року. Але коли вони хочуть відібрати дім уже в усього багатомільйонного українського народу – у всіх, хто живе на нашій землі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, торік у грудні росіяни висунули заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу обвинувачення у підриві газопроводу.

Уряд 9 лютого ухвалив рішення схвалити проєкт Указу Президента щодо виплати Джелялову стипендії ім. Левка Лук’яненка.