У Кабміні хочуть призначити стипендію Левка Лук'яненка ще одному бранцю Кремля

Уряд 9 лютого прийняв рішення схвалити проєкт Указу Президента щодо виплати стипендії ім. Левка Лук’яненка Нариману Джелялову.

Як повідомили в пресслужбі Кабміну, Джелялов наразі "протиправно утримується незаконними органами РФ через свою публічну позицію, громадсько-політичну діяльність, спрямовану на відстоювання суверенітету та відновлення територіальної цілісності України".

Розмір стипендії - три прожиткові мінімуми. Її виплачуватимуть на період незаконного утримання та протягом одного року після звільнення.

"Розроблений Мінреінтеграції і затверджений Урядом проєкт Указу Президента про призначення стипендій буде передано на розгляд Президенту України. Після остаточного рішення, Мінреінтеграції забезпечить необхідні виплати", - повідомляє пресслужба КМУ.

Стипендію імені Левка Лук’яненка призначають у розмірі трьох прожиткових мінімумів щомісячно для українських громадян, котрі незаконно затримані та утримуються Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і в Криму у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року в Криму заарештували заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова.

17 грудня 2021 року російські окупанти провели обшук у кримськотатарського активіста зі Старого Криму і повезли нібито на допит у справі Джелялова.

У грудні 2021 року Президент Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук'яненка 14 політв’язням Кремля.