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Кабмін посилив контроль за маркуванням органічної продукції

Слідкувати за якістю ринку оргпродукції та перевіряти виробників буде Держпродспоживслужба.

Кабмін посилив контроль за маркуванням органічної продукції
Фото: Урядовий портал

9 лютого Кабмін затвердив постанову, яка дає можливість Держпродспоживслужбі здійснювати державний контроль за діяльністю операторів у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. 

Про це повідомляє відділ зв'язків зі ЗМІ Міністерства економіки.

Це рішення ухвалили для того, щоб "підвищити відповідальність виробників за наповнення ринку якісною органічною продукцією", - кажуть у міністерстві.

"Завданням Уряду є створення дієвої законодавчої бази для сталого функціонування бізнесу, в тому числі у сфері органічного виробництва. З цією метою сьогодні затверджено відповідну постанову, яка дозволить Держпродспоживслужбі застосовувати єдині критерії, за якими оцінюватиметься ступінь ризику від провадження оператором діяльності у органічній сфері", - прокоментував постанову заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

У постанові затвердили порядок, за яким ДПСС буде здійснювати планові заходи державного контролю операторів. 

Також затверджено форму акту категоризації потужності оператора, який щорічно складатимуть інспектори територіальних органів Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, з 12 лютого 2020 року Кабмін відкрив реєстри органічної продукції. Споживачі органічної продукції змогли отримати інформацію про її виробників, органи сертифікації, наявність органічного насіння і посадкового матеріалу в онлайн-режимі.

30 липня 2018 року Президент України підписав закон про маркування органічної продукції. Він запрацював через рік - у 2019-му.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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