​Папа Римський назвав війну в Україні "божевіллям" і закликав до продовження "нормандського формату"

Понтифік подякував усім, хто 26 січня долучився до молитви за мир в Україні.

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні буде "божевіллям". Глава Католицької церкви закликав до діалогу як способу подолання напруженості та загрози ескалації між Україною та Росією.

Після катехизації під час загальних аудієнцій у середу, 9 лютого, Папа Франциск закликав до миру в Україні, повідомляють Vatican News.

Папа Франциск подякував усім, хто 26 січня долучився до молитви за мир в Україні.

" Ми продовжуємо благати Бога миру, щоб напруженість і загрози війни були подолані шляхом серйозного діалогу, і щоб переговори в Нормандському форматі також могли сприяти цьому. Не забуваймо: війна – це божевілля", – сказав понтифік.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час недільного звернення до паломників і вірян у Ватикані проголосив 26 січня 2022 року особливим днем молитви за мир в Україні. Він закликав світ до спільної молитви, щоб уникнути подальшої ескалації довкола України.

Молитва за мир в Україні лунала у католицьких храмах по всьому світу у той час, коли в Парижі відбувалися переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників глав держав.

Нове засідання в "нормандському форматі" на рівні політичних радників відбудеться в Берліні 10 лютого. Президент України Володимир Зеленський розраховує, що найближчим часом вдасться досягти домовленостей щодо нового саміту "нормандської четвірки" на рівні лідерів країн.