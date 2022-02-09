Уряд затвердив план заходів до Дня спротиву окупації Криму

Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2022-й рік до Дня спротиву окупації Криму та міста Севастополя, розроблений Міністерство культури та інформаційної політики.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Зокрема до нього увійшли проведення тематичних заходів (мітингів, зборів), зустрічей із представниками кримськотатарського народу, внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території, годин у закладах освіти сфери культури і тематичних заходів, книжкових виставок і публікацій у бібліотеках, виставкових залах та музейних закладах.

Крім того облдержадміністрації та КМДА мають забезпечити проведення церемонії підняття кримськотатарського прапора поряд із Державним Прапором України в обласних центрах та інших населених пунктах з виконанням гімну кримськотатарського народу.

Український інститут національної пам’яті у 2022 році має передбачити заходи для популяризації Віртуального музею російської агресії.

Передбачається створення на офіційних вебсайтах влади рубрики, де розміщуватимуться спеціалізовані інформаційні матеріали щодо процедур надання адміністративних та інших послуг для українців на тимчасово окупованих територіях.

“Збільшення інформаційних атак та маніпуляцій країни-агресора впливають на всіх громадян України, без виключень. Особливо складно це можуть переносити жителі тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Які, на жаль, здебільшого перебувають в інфополі Росії. Основна мета Дня спротиву – це саме вшанування мужності і героїзму цих людей у відстоюванні територіальної цілісності України. Ми продовжуємо боротися за справедливість разом”, – зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні вранці в окупованому Криму відбулися обшуки у кримських татар. За попередніми даними, затримали чотирьох людей.