Кіберполіція викрила міжнародну схему псевдоінвестицій, на якій нажили понад мільйон євро у криптовалюті

Кіберполіція викрила схему псевдоінвестицій, організатори якої привласнювали гроші іноземців.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Під виглядом торгівлі цінними паперами двоє українців ошукали громадян Естонії на понад мільйон євро.

Фігурантів викрили в рамках міжнародної поліцейської операції.

Організував псевдоінвестиційний проєкт 26-річний житель Кривого Рогу та залучив до протиправної діяльності свою знайому.

Іноземцям пропонували отримувати пасивний дохід від торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф’ючерси, опціони) на фінансових ринках. Для переконання вкладників організатор схеми навіть утворив мережу call-центрів у різних регіонах України.

На власному вебресурсі фігуранти створювали облікові записи особистого кабінету інвестора, куди вони мали змогу безперешкодно зайти та переглянути баланс своїх заощаджень. Інформація зберігалася на хмарних ресурсах та автоматично ставала відома зловмисникам. Організатор схеми створив декілька криптогаманців, на які від усіх вкладників надходили інвестиційні платежі у криптовалюті.

Працівники поліції за участі правоохоронців Естонії провели обшуки за місцями мешкання фігурантів і розташування технічних засобів та у приміщеннях call-центрів. За результатами вилучено речові докази.

За цим фактом правоохоронці Естонії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у січні Кіберполіція Києва затримала чоловіка, який разом зі спільниками, продавав в інтернеті неіснуючі автомобілі.