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Денісова перевірила умови тримання Артемія Рябчука в СІЗО

Під час попереднього візиту в ізоляторі виявили численні порушення права в’язнів на гідні умови тримання.

Денісова перевірила умови тримання Артемія Рябчука в СІЗО
Фото: Пресслужба Офісу Омбудсмана України

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 8 лютого відвідала Дніпровську установу виконання покарань №4 і перевірила умови тримання нацгвардійця Артемія Рябчука в СІЗО.

Про це Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Переконалася, що умови перебування нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала. Працівники Секретаріату Уповноваженого здійснюють повторний моніторинг установи виконання покарань. Адже за результатами попереднього візиту там були виявлені численні порушення щодо забезпечення права в’язнів на гідні умови тримання", - написала Денісова.

Фото: Пресслужба Офісу Омбудсмана України
Фото: Пресслужба Офісу Омбудсмана України

Нагадаємо, 27 січня цього року на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" у Дніпрі військовий розстріляв із автомата своїх товаришів по службі. Як повідомили в Нацполіції, серед загиблих - четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. Ще пʼятеро людей були поранені. Того ж дня підозрюваного затримали.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра призначив Рябчуку запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи застави.

4 лютого в ДБР підтвердили, що Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі, відмовився від усіх показань.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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