​Ткаченко закликав іноземні ЗМІ не давати окупантам Донбасу майданчик для озвучування ідей Кремля

Міністр також нагадав, що відвідувати окуповані території можна лише через українські КПВВ.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко порадив іноземним журналістам перед тим, як їхати на окуповані території Донбасу, виважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити.

Про це міністр повідомив у Telegram.

Ткаченко закликав іноземні ЗМІ не давати окупантам майданчик для озвучування ідей Кремля.

"Останнім часом серед іноземних ЗМІ з’являється все більше публікацій або інтерв’ю з так званими лідерами так званої республіки, яка визнана українською державою як терористичне угруповання. Інтерв’ю записано в окупованому Донецьку. Останній такий випадок трапився з Reuters – тому вирішив відреагувати. Цитувати терористів я не збираюся, скажу лише, що їхня риторика за майже 8 років не змінилася і в двох словах виглядає як «Путін памагі». Але в мене питання не до бойовиків, оцінку діям яких дасть або суд, або трибунал, а до журналістів, які під соусом стандартів давати інформацію усіх сторін – легітимізують тероризм. Разом з тим, даючи злочинцям майданчик для озвучування ідей Кремля", - написав міністр.

Ткаченко наголосив, що такі публікації з'явилися у той час, коли лідери усього цивілізованого світу підтримують Україну в її прагненні до миру та територіальної цілісності.

Він також зазначив, що іноземні журналісти мають право відвідувати тимчасово окуповану територію. Але робити це необхідно виключно через українські пункти пропуску вздовж лінії розмежування.

"Перетин в інакший спосіб вважатиметься порушенням законодавства України та матиме відповідні санкції незалежно від того, журналіст якої країни його вчинив. Бо перед тим, як їхати туди та писати, варто зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, у грудні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України в медіа до рівня, який востаннє спостерігався перед вторгненням на Донбас у 2014 році. Вона зазначила, що російські ЗМІ поширюють тези, стверджуючи, начебто саме Україна прагне спровокувати конфлікт з Росією, або що НАТО своїм партнерством з Україною нібито загрожує Росії.

У жовтні минулого року Рада нацбезпеки та оборони опублікувала глосарій для ЗМІ та чиновників щодо протидії російській пропаганді.

Влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському "Первом канале" вийшов сюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка розповідала, як сама бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов'янська. Історія виявилася фейком. Ведуча телеканалу Ірада Зейналова прокоментувала сюжет і заявила про те, що в журналістів "не було й немає доказів описаної у відео історії", однак це – "реальна розповідь реальної жінки". Вибачень за фейковий сюжет не було.

На початку квітня 2021 року російська пропаганда почала розкручувати історію про маленького хлопчика, який загинув від вибуху боєприпасу в селищі Олександрівське, яке знаходиться на околиці Єнакієво (окупована територія). Попри те, що воно знаходиться в 14 кілометрах від лінії фронту, росіяни стверджують, що хлопчик загинув від вибуху снаряду, який скинули з українського коптера.

Для виправдання агресії проти України росЗМІ також використовують тему російської мови і "захисту" російськомовного населення. Про це також постійно говорять на ток-шоу російські політики, а також - президент РФ Володимир Путін.