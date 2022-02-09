ДБР розглядає три версії трагедії у Дніпрі, ​де нацгвардієць влаштував стрілянину

"Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним РФ у 2019 році, де він перебував 2 тижні".

Слідчі Державного бюро розслідувань розглядають три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, де військовий Нацгвардії Артемій Рябчук влаштував стрілянину.

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

За його словами, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті. Третя версія – вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

"З метою перевірки цієї версії надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні", – зазначили в Бюро.

Сухачов також нагадав, що розслідування триває за низкою кримінальних правопорушень, а саме: навмисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК); дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 КК); викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 ККУ); бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 КК); недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК).

Під час допиту Рябчук розповів, що військову службу він розпочав наприкінці жовтня 2021 року. З його слів, злочин було вчинено ним "на ґрунті неуставних відносин у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову, що почалось з кінця листопада 2021 року та тривало до моменту вчинення злочину".

"Це виражалось у систематичному зневажливому ставленні до підозрюваного та цькуванні його, через повідомлення ним командирам про порушення статуту військовослужбовцями під час несення служби, примушуваннями старослужбовців до виконання підозрюваним робіт з прибирання приміщень під час відпочинку у складі караулу, що приводило до знесилення його організму", – зазначили в ДБР.

Також Рябчук пояснив, що під час вчинення злочину він перебував у такому емоційному стані, як затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення та звіт тим діям, які він вчиняв. Ці обставини будуть перевірятись під час проведення психолого-психіатричної експертизи.

При цьому він спростував застосування до нього будь-якого фізичного насильства з боку інших військовослужбовців та командирів. Під час проведення освідування встановлено, що тілесних ушкоджень він не має, в стані алкогольного сп’яніння не перебував.

У якості свідків допитано 29 осіб з-поміж військовослужбовців та командирів військової частини. До суду направлено 11 клопотань про надання дозволів на проведення оглядів місця злочину, арешту вилученого майна тощо. Надано низку доручень оперативним підрозділам ДБР, Національної поліції України, СБУ.

Також у рамках досудового розслідування слідчими ДБР перевіряються факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини, де проходив службу підозрюваний.

З цією метою допитано 29 осіб, з яких 9 – військові службові особи військової частини 3021, в тому числі заступники командира частини, командири рот. Також було проведено обшук у військовій частині.

На даний час перевіряються можливі факти порушення несення вартової служби, зокрема порядку зберігання та видачі бойової зброї та боєприпасів, допуску військовослужбовців до самостійного несення служби зі зброєю тощо.

Нагадаємо, комісія МВС виявила факти "позастатутних відносин" у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Рябчук влаштував стрілянину.

27 січня цього року на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" у Дніпрі військовий Артемій Рябчук розстріляв із автомата своїх товаришів по службі. Серед загиблих – четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. Ще пʼятеро людей були поранені. Того ж дня підозрюваного затримали. У мережі поширювали інформацію про те, що у військовій частині солдати страждали від позастатутних відносин – так званої дідівщини.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра призначив Рябчуку запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи застави.

4 лютого в ДБР підтвердили, що Рябчук відмовився від усіх показань.