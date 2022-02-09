Комісія МВС виявила факти "позастатутних відносин" у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць влаштував стрілянину

Також знайдено порушення порядку та організації служби, що й могли призвести до трагедії.

Комісія при Міністерстві внутрішніх справ, що розслідує обставини стрілянини в військовій частині Нацгвардії 3021 у Дніпрі, виявила серед особового складу факти позастатутних відносин.

Про них стало відомо під час анкетування особового складу частини, повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР. Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і іх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС – з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби", – заявив він.

Окрім цього, комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що, за словами заступника міністра, призвело до трагедії.

"Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня", – додав він.

Єнін зауважив, що частину з госпіталізованих внаслідок стрілянини вже виписали з реанімації, всі пʼятеро постраждалих одужують.

Нагадаєм, 27 січня цього року на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" у Дніпрі військовий Артемій Рябчук розстріляв із автомата своїх товаришів по службі. Серед загиблих – четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. Ще пʼятеро людей були поранені. Того ж дня підозрюваного затримали.

У мережі поширювали інформацію про те, що у військовій частині солдати страждали від позастатутних відносин – так званої дідівщини. ДБР перевіряє це.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра призначив Рябчуку запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи застави.

4 лютого в ДБР підтвердили, що Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі, відмовився від усіх показань.