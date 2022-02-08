Нардеп Кузьміних знову не прийшов на засідання до ВАКС для обрання запобіжного заходу

За словами адвоката, народний депутат зараз у Житомирському апеляційному суді.

Народний депутату від “Слуги народу” Сергій Кузьміних, якого викрили в отриманні хабаря, знову не прийшов на засідання до Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Засідання ВАКС мало відбутися вчора, однак депутат нібито забув паспорт у Житомирі. Використати додаток "Дія" він не може, оскільки телефон у нього вилучили.

Сьогодні ж депутат взагалі не прийшов до Вищого антикорупційного суду, де зібралося десятки журналістів.

За словами адвоката, Кузьміних зараз у Житомирському апеляційному суді. Він нібито хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.

Прокурор просить заарештувати Кузьміних із альтернативою застави в 49,6 тисячі гривень. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.

Нагадаємо, 7 лютого співробітники Національного антикорупційного бюро затримали депутата Сергія Кузьміних, якого викрили в отриманні хабаря.

28 січня НАБУ викрило народного депутата Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис. грн. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала нардепові підозру, а наступного дня в НАБУ заявили, що кузьміних проігнорував уже три повістки і не з’явився до правоохоронних органів. Крім того, особа, яка представилась захисником нардепа, повідомила, що наразі Кузьміних знаходиться у закладі охорони здоров’я.

2 лютого НАБУ опублікувало відео отримання нардепом Кузьміних хабаря. У той же день він направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року", у яких він просить тимчасово виключити його з фракції.