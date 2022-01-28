У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі

Арахамія каже, що депутати дізналися про це із повідомлень ЗМІ.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття народного депутата Сергія Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

"Слуги народу" дізналися про затримання із повідомлень ЗМІ. Про це йдеться в оприлюдненій речницею СН Юлією Палійчук заяві Арахамії.

"Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних – волонтер, брат легендарного комбата «кіборгів» Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри. Але якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого", – заявив депутат.

Він додав, що політсила вітає зусилля антикорупційної інфраструктури з виявлення корупційних правопорушень.

Нагадаємо, НАБУ 28 січня затримало Кузьміних на хабарі більш ніж в 500 000 грн. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

39-річний уродженець Житомира Сергій Кузьміних – випускник військового інституту ім. С. П. Корольова за спеціальністю “Інженер-системотехнік”. Підприємець, засновник та голова благодійної організації “Міжнародний Благодійний Фонд братів Кузьміних”. Член Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України.

Відкрив реабілітаційні центри для безкоштовного відновлення втраченого здоров'я бійців після отриманих травм, поранень та захворювань: у Житомирі, Черкасах та Києві.

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №67 (Житомирська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.