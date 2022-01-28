Зеленський про санкції: "Потім буде повномасштабна війна? То навіщо нам санкції потім?"

Президент переконаний, що стримувати повномасштабну агресію в бік Євросоюзу за рахунок України нечесно.

Накладати санкції на Російську Федерацію потрібно до її можливого вторгнення в Україну, а не після нього.

Про це президент Володимир Зеленський заявив іноземним журналістам у Києві ввечері 28 січня.

"Що таке "санкції після"? Для кого вони адресовані? Для чого? Для України? Вибачте, на жаль, ні. Я не знаю, що буде потім. Потім буде повномасштабна війна, якщо так, як всі говорять? То навіщо нам санкції потім?", – сказав президент України.

Глава держави переконаний, що в такому разі йдеться про санкції точно не для України.

"Це говорить про стримування повномасштабної агресії у бік Європейського Союзу, але це не можна робити за рахунок нашої держави. Так не можна! У нас 15 тисяч (громадян) загинуло, а багато країн світу обговорюють "санкції після". Я вважаю, що це нечесно", – заявив Володимир Зеленський.

Західні партнери України неодноразово заявляли, що в разі нового нападу на Україну Росію очікують "небачені" досі санкції. Президент США Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна.

Українські та європейські високопосадовці сходяться на думці, що безпека Європи залежить від України.