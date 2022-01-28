Мер Вінниці Сергій Моргунов підписав першу в Україні Декларацію про Зелений курс міста

Сьогодні, 28 січня, Вінницька міська територіальна громада першою в Україні проголосила Зелений курс за прикладом Європейського Зеленого курсу. Відповідну Декларацію міський голова Вінниці підписав під час засідання сесії ВМР, що відбулась за участі Представництва Європейського Союзу в Україні, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції й українських парламентарів.

«Сьогодні знакова подія для Вінницької громади - ми перші в Україні приєднуємося до Європейського зеленого курсу», - зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Відтепер це стратегічний напрямок розвитку Вінницької громади та основа для розробки і впровадження усіх міських політик, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій.

Головними перевагами залучення до ЄЗК є використання нових механізмів та втілення в життя інноваційних ідей щодо покращення міського простору і підвищення екологічної якості життя, залучення зеленого фінансування та інвестицій, вихід на ринки ЄС тощо.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов підкреслив, що Зелений курс Вінниці – це логічне продовження довгострокових планів громади у зеленому розвитку, зафіксованих як в Концепції інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 року, так і в Стратегії 3.0.

«Вінниця вже досягла певних результатів у «зеленому» розвитку. Наше місто у 2015 році перше в Східній Європі отримало Європейську енергетичну відзнаку, згодом – у 2019 році ми її підтвердили. І ми працюємо над тим, щоб отримати «золоту» Європейську енергетичну відзнаку. Думаю, що спільними зусиллями Європейського Союзу, Уряду, Парламенту, територіальної громади, області ми зможемо системно рухатися в цьому напрямку», - підкреслив Сергій Моргунов.

Наміри та цілі, зазначені в Декларації, отримають продовження в Дорожній карті заходів для реалізації Зеленого курсу Вінниці до 2030 року. Дорожня карта слугуватиме орієнтиром руху Вінницької громади у напрямку зеленої трансформації та сприятиме залученню зелених інвестицій, модернізації, впровадженню інновацій та цифровізації громади.

З проголошенням Зеленого курсу вінничан привітав також голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

Привітав вінничан із проголошенням Зеленого курсу Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас. Дипломат долучився до сьогоднішньої сесії міської ради через онлайн-зв’язок. Голова Представництва ЄС в Україні звернувся до присутніх українською мовою.

"Друзі, я радий брати участь у цій події. Для мене це велика честь. На такому високо урбанізованому континенті як Європа - міста, містечка та громадяни відіграють ключову роль в реагуванні на кліматичні зміни.

Мені приємно, що ваше місто та люди активно працюють над зеленим перетворенням громади. Від моменту оголошення у 2019 році Європейської Зеленої угоди вона задає напрямок трансформаційних змін. Це нова стратегія зростання ЄС. Вона відображає ідею переходу усієї економіки до зеленої економіки. Приємно відзначити, що Україна поділяє ці сподівання.

Ще одна ініціатива ЄС – угода "Зелені міста", це рух мерів європейських міст, які прагнуть зробити свої міста чистішими та здоровішими. Підписавши угоду, міста беруть на себе зобов’язання щодо вирішення ключових питань екологічного управління. Свою роль у пом’якшені наслідків кліматичних змін відіграють не тільки національні чи місцеві органи влади, а кожен громадянин. Тому ваша ініціатива є надзвичайно важливою, вона повністю співпадає з ініціативами, започаткованими Євросоюзом.

Дозвольте вас привітати з цією ініціативою, яка виводить Вінницю на лідерські позиції з точки зору зеленого переходу України, і може надихнути та прискорити зелений перехід на місцевому рівні. Я хочу закликати інші міста України наслідувати ваш приклад", - сказав Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.