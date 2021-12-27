У Вінниці чоловік заявив, що підірве залізничний вокзал та лікарню

У Вінниці чоловік погрожував підірвати залізничний вокзал та лікарню, повідомили в обласній поліції.

Повідомлення надійшло до поліції близько 22:30 26 грудня від рятувальників. На їхню телефонну лінію подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що невдовзі може статися вибух.

За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, інші профільні служби.

З приміщень вокзалу та лікарні швидкої медичної допомоги поліцейські евакуювали понад 100 осіб.

Вибухотехніки та кінологи обстежили приміщення та прилеглі до них території. Небезпечних предметів не виявили.

Поліцейські встановили, що до поліції телефонував 34-річний житель Черкаської області. Правопорушника затримали патрульні поліцейські на вулиці Соборній.

Підозрюваний розповів, що він повідомив про замінування заради розваги.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

“За даним фактом слідчий відділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання – до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування адміністративної будівлі Верховної Ради України.