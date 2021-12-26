В аеропорту Одеси вилучено понад 200 смартфонів "iPhone 13 Pro Max", ще дві партії контрабандних телефонів Apple викрито в столичному аеропорту та в пункті пропуска "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Співробітники Держприкордонслужби минулої доби виявили майже 300 смартфонів iPhone 13, які намагалися незаконно переправити в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зокрема, в аеропорту Одеси вилучено 204 смартфони "iPhone 13 Pro Max" на 7 мільйонів гривень. Брендові телефони приховано намагався провезти громадянин України, який повертався додому з ОАЕ.

"Для проходження контролю чоловік обрав "зелений" коридор та умисно хотів уникнути митних платежів за перевезення коштовних речей. Окрім того, "перевізник” поводив себе досить агресивно не бажаючи виконувати законні вимоги правоохоронців щодо огляду речей і усіляко намагався якомога швидше покинути територію пункту пропуску. Однак йому це не вдалось", - йдетьсяу повідомленні.

Під час перевірки чотирьох валіз правоохоронці виявили 204 мобільні девайси "іPhone 13 Pro Max" у фірмових пакунках.

Телефони вилучено. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, дві партії контрабандних телефонів Apple викрито в столичному аеропорту та в пункті пропуска "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

Нагадаємо, 23 грудня співробітники СБУ у Херсонській області запобігли нелегальному вивезенню з України 10,05 г одного з найдорожчих у світі металів вартістю понад $2 млн.

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