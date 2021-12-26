Фото: Ashley Morgan, WWF

Популяція бурих ведмедів в Україні за останні п'ятдесят років скоротилася до майже 300 особин.

Про це повідомили у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна.

20 грудня стартувала традиційна новорічна кампанія фонду, яка привертає увагу до рідкісних видів тварин через образ ведмедя – найбільшого хижака в Україні і символічного хранителя дикої природи.

У нашій країні ведмеді живуть переважно у Карпатах, а окремі особини – на Поліссі.

Фото: Болехівське лісове господарство (Прикарпаття)

“Хоча вид занесений до Червоної книги України з 2003 року, популяція не зростає”, – йдеться у пресрелізі.

Бурий ведмідь залишається під загрозою вимирання, переважно через втрату природних ареалів проживання та браконьєрство.

Фото: Болехівське лісове господарство (Прикарпаття)

У WWF-Україна розповіли, що попри розміри та грізний вигляд хижака близько 80% харчування ведмедя протягом року – це вегетаріанство. Його зуби та універсальна система травлення дозволяють йому однаково споживати як тваринну, так і рослинну їжу. Проте у Карпатах тварина надає перевагу рослинним кормам.

Фото: Тячівський район (Закарпаття), фото Андрій-Тарас Башта

М’ясо ведмідь споживає, головним чином тоді, коли рослинного корму для повноцінного існування йому не вистачає – в основному ранньої весни, після того, як він виходить з барлогу.

Коли ведмеді все ж потребують тваринної їжі, то полюють, переважно, на ослаблених та хворих тварин, поїдають падлину та залишки жертв інших хижаків. Таким чином вони підтримують здоров’я популяцій диких тварин та “чистоту” лісу.

Фото: Tomas Hulik, WWF

Аби уникнути зустрічі з хижаком радять не сходити з туристичного маршруту на територіях, де мешкають ведмеді.

“Поводьтеся достатньо гучно (але не шуміть), щоб тварини почули вас здалека та самі відійшли на безпечну відстань. Якщо ж ви натрапили на ведмежа (або сліди матері з ведмежатами) – негайно залиште місце зустрічі у протилежному напрямку. І в жодному разі не годуйте та не фотографуйте тварин”, – додали у фонді.

Фото: Ola Jennersten, WWF Sweden

Фото: Ashley Morgan, WWF

Фото: Ola Jennersten, WWF Sweden

Фото: Ola Jennersten, WWF Sweden