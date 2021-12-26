Популяція бурих ведмедів в Україні за останні п'ятдесят років скоротилася до майже 300 особин.
Про це повідомили у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна.
20 грудня стартувала традиційна новорічна кампанія фонду, яка привертає увагу до рідкісних видів тварин через образ ведмедя – найбільшого хижака в Україні і символічного хранителя дикої природи.
У нашій країні ведмеді живуть переважно у Карпатах, а окремі особини – на Поліссі.
“Хоча вид занесений до Червоної книги України з 2003 року, популяція не зростає”, – йдеться у пресрелізі.
Бурий ведмідь залишається під загрозою вимирання, переважно через втрату природних ареалів проживання та браконьєрство.
М’ясо ведмідь споживає, головним чином тоді, коли рослинного корму для повноцінного існування йому не вистачає – в основному ранньої весни, після того, як він виходить з барлогу.
Коли ведмеді все ж потребують тваринної їжі, то полюють, переважно, на ослаблених та хворих тварин, поїдають падлину та залишки жертв інших хижаків. Таким чином вони підтримують здоров’я популяцій диких тварин та “чистоту” лісу.
Аби уникнути зустрічі з хижаком радять не сходити з туристичного маршруту на територіях, де мешкають ведмеді.
“Поводьтеся достатньо гучно (але не шуміть), щоб тварини почули вас здалека та самі відійшли на безпечну відстань. Якщо ж ви натрапили на ведмежа (або сліди матері з ведмежатами) – негайно залиште місце зустрічі у протилежному напрямку. І в жодному разі не годуйте та не фотографуйте тварин”, – додали у фонді.