На Закарпатті п’яний водій наїхав на двох дітей, помер 9-річний хлопчик

На Закарпатті поліція затримала чоловіка, який напідпитку наїхав на двох малолітніх дітей.

Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася ввечері 26 грудня на вулиці Ф.Ракоці в селі Серне Берегівського району.

Медики, які приїхали за викликом, констатували смерть одного з потерпілих – 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного потерпілого із закритим переломом кульшового суглобу госпіталізували до лікарні.

Обоє дітей є жителями Берегівщини. Працівники поліції провели всі необхідні першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії.

Відомо, що 34-річний водій автомобіля “Audi”, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на дітей, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього зловмисник не зупиняючись продовжив рух та через 300 метрів в’їхав у огорожу.

Слідчі Берегівського районного відділу поліції за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Водія затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

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