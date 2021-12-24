Болгарія видала Україні турка, з вини якого в ДТП загинула 11-річна дівчинка

Смертельна аварія сталась 19 жовтня 2019 року у Хмельницькому.

Болгарія видала Україні громадянина Туреччини, з вини якого в ДТП загинула 11-річна дівчина в Хмельницькому.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Смертельна аварія сталась 19 жовтня 2019 року на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе і Водопровідна у Хмельницькому.

"Під час повороту автомобіль, за кермом якого був іноземець, не надав дорогу мотоциклу під керуванням мешканця Хмельниччини, який удвічі перевищив дозволену швидкість руху. Через порушення швидкісного режиму водій мотоциклу допустив зіткнення з автомобілем. Внаслідок цього мотоцикл відкинуло на пішохода", - йдеться в повідомленні.

Дівчинка, в яку врізався мотоцикл, від отриманих травм померла у лікарні.

Після ДТП громадянин Туреччини виїхав за кордон, а в листопаді 2021 року його затримали на території Болгарії.

Підозрюваного екстрадували до України і за клопотання Хмельницької обласної прокуратури арештували.

Водія мотоцикла раніше цього року засудили до 6 років позбавлення волі, але це рішення поки що оскаржується в апеляційному порядку.