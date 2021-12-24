У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
ГоловнаСуспільствоПодії

Болгарія видала Україні турка, з вини якого в ДТП загинула 11-річна дівчинка

Смертельна аварія сталась 19 жовтня 2019 року у Хмельницькому.

Болгарія видала Україні турка, з вини якого в ДТП загинула 11-річна дівчинка
Фото: Національна поліція

Болгарія видала Україні громадянина Туреччини, з вини якого в ДТП загинула 11-річна дівчина в Хмельницькому.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Смертельна аварія сталась 19 жовтня 2019 року на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе і Водопровідна у Хмельницькому.

"Під час повороту автомобіль, за кермом якого був іноземець, не надав дорогу мотоциклу під керуванням мешканця Хмельниччини, який удвічі перевищив дозволену швидкість руху. Через порушення швидкісного режиму водій мотоциклу допустив зіткнення з автомобілем. Внаслідок цього мотоцикл відкинуло на пішохода", - йдеться в повідомленні.

Дівчинка, в яку врізався мотоцикл, від отриманих травм померла у лікарні.

Після ДТП громадянин Туреччини виїхав за кордон, а в листопаді 2021 року його затримали на території Болгарії.

Підозрюваного екстрадували до України і за клопотання Хмельницької обласної прокуратури арештували.

Водія мотоцикла раніше цього року засудили до 6 років позбавлення волі, але це рішення поки що оскаржується в апеляційному порядку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також