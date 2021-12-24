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Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка їздила в окупований Крим

Росіянка прилетіла рейсом з Абу-Дабі.

Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка їздила в окупований Крим
Фото: dpsu.gov.ua

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у в'їзді в Україну російській акторці, яка порушила порядок в’їзду-виїзду в тимчасово окупований Крим.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Росіянка прилетіла рейсом з Абу-Дабі. Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року жінка відвідувала Крим з метою зйомок в серіалі "Улётный экипаж" для телеканалу СТС. Щоб потрапити в Крим, вона користалася авіасполученням "Санкт-Петербург – Сімферополь".

"Враховуючи усі обставини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство культури та інформаційної політики оновило "чорний список" російських артистів, які створюють загрозу національній безпеці України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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