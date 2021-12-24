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Київський метрополітен попереджає про тимчасові проблеми з оплатою проїзду

Наразі можна скористатися лише квитками, що вже були придбані, та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

Київський метрополітен попереджає про тимчасові проблеми з оплатою проїзду
Фото: Макс Требухов

У Київському метро повідомили про тимчасові проблеми з оплатою проїзду.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Шановні пасажири! Через технічні причини можливі збої при купівлі квитків в громадському транспорті. Про це повідомили в КП ГіОЦ КМР", – йдеться в повідомленні.

Наразі можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

"Фахівці докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збою. Про повноцінне відновлення роботи буде одразу повідомлено. Приносимо вибачення за незручності!" – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в червні в київському метро стався збій у системі оплати – проїзд не можна було оплатити банківською карткою, а також за допомогою мобільних додатків. Пасажирів просили скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах.

Уу грудні 2019 року в київському метро під час вечірньої години пік стався збій. Проїзд не можна було оплатити е-квитком або банківською карткою. Раніше, на початку листопада, в метрополітені також стався збій в системі е-квитка.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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